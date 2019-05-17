Уход Петра Порошенко с поста президента заставил расплакаться Жан-Клода Юнкера

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался в связи с уходом Петра Порошенко с поста президента Украины. Об этом телеканалу «Прямой» рассказал бывший заместитель главы администрации украинского лидера Константин Елисеев.

По его словам, это произошло во время рабочего визита в Брюсселе, когда Юнкер пригласил Порошенко в свой кабинет.

«Он очень расчувствовался, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за пять лет они почти сроднились», — рассказал Елисеев.

| 2019-05-17T17:05:35+00:00 17 мая 2019, 20:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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