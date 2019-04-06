Угрожавший застрелить конгрессвумен Ильхан Омар мужчина арестован

55-летний житель штата Нью-Йорк был арестован по подозрению в угрозе убийства демократа-конгрессвумен Ильхан Омар. Недавно избранная в Конгресс США представитель Миннесоты Омар является мусульманкой, сообщает федеральная прокуратура, передает Голос Америки.

Патрику Карлинео-младшему из Аддисона, штат Нью-Йорк, грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере 250 000 долларов в случае признания его вины, говорится в заявлении Министерства юстиции США от 5 апреля.

По словам прокуроров, Карлинео в разговоре по телефону 21 марта с одним из сотрудников Омар спросил: «Ты работаешь на «Братьев-мусульман»? Почему ты работаешь на нее, она (ругательство) террорист. Я всажу пулю в ее (ругательство) череп».

Угроза была передана полиции Капитолия, которая начала расследование, координируя свои действия с ФБР, говорится в заявлении Минюста.

Карлинео впервые выступил в суде в пятницу. Следующие слушания ожидаются 10 апреля. Представители Омар, одной из двух первых мусульманок, избранных в Конгресс, сразу не ответили на запрос с просьбой прокомментировать случившееся.