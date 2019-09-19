Угрожавшего взорвать мост в Киеве глава МВД Украины намерен взять на поруки

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для мужчины, задержанного за угрозу взрыва моста «Метро» в Киеве и взятии его на поруки.

«Задержанный вчера на мосту в Киеве «минер» экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков… Правда и это. Но послушав и поняв его историю, хочу сказать — это и наша с вами ответственность тоже. Хочу, чтоб появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и «жить нормальной жизнью», как он говорит. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта», — написал Аваков на своей странице в Facebook в четверг. (РИА Новости)

| 2019-09-19T16:33:59+00:00 19 сентября 2019, 20:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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