Угроза санкций не заставит Турцию изменить курс, заявил Эрдоган

Угроза санкций, явная или скрытая, не заставит Турцию свернуть с намеченного пути, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Последние шаги Турции в Восточном Средиземноморье и Сирии доказывают нашу чувствительность в отстаивании интересов турецкого народа и турок-киприотов. Никакие угрозы санкций — скрытые или явные — не смогут удержать Турцию от ее правого дела», — говорится в заявлении Эрдогана по случаю годовщины заключения Лозаннского мирного договора 1923 года.

Он отметил, что Турция, «как и сто лет назад, обладает достаточной мощью и решимостью для ликвидации угрозы безопасности своих граждан».