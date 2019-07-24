Угроза санкций не заставит Турцию изменить курс, заявил Эрдоган

Угроза санкций, явная или скрытая, не заставит Турцию свернуть с намеченного пути, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Последние шаги Турции в Восточном Средиземноморье и Сирии доказывают нашу чувствительность в отстаивании интересов турецкого народа и турок-киприотов. Никакие угрозы санкций — скрытые или явные — не смогут удержать Турцию от ее правого дела», — говорится в заявлении Эрдогана по случаю годовщины заключения Лозаннского мирного договора 1923 года.
Он отметил, что Турция, «как и сто лет назад, обладает достаточной мощью и решимостью для ликвидации угрозы безопасности своих граждан».
Совет стран Евросоюза 15 июля принял решение пока не проводить диалог с Турцией на высоком уровне в ответ на бурение, которое Турция ведет у Кипра. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции ЕС против Турции из-за геологоразведки на шельфе Кипра, заявила, что Москва не поддерживает односторонние санкции.(РИА Новости)