Уголовным преступлением назвал установку памятника Нжде российский депутат

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев считает, что Россия должна дать достойный отпор желающим переписать историю Второй мировой войны, передает Trend.

«…В Армении поставили памятник Герегину Нжде! Есть официальные бумаги, доказывающие, что он ставленник нацистов – вербовал в Болгарии агентов для диверсий в тылу Красной армии. А ему ставят памятник. Большее возмущение я испытал, только когда узнал, что мемориал Нжде поставили и в Краснодарском Армавире. На мой взгляд, это должно быть квалифицировано, как уголовное преступление — «реабилитация нацизма» — и никак иначе. И по российским, и по международным законам. Памятники Нжде – это героизация нацистского преступника. Других мнений тут быть не может», — сказал он.