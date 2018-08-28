Уголовные дела против владельцев притонов не возбуждены

19 августа на сайте «Zerkalo.az» была опубликована статья под названием «И у проституток должны быть права». В статье рассказывалось о масштабной операции, проведенной полицией города Сумгаит по выявлению подпольных притонов.

В тот же день 15 августа в социальных сетях было распространено видео, на котором демонстрировались кадры задержания «жриц любви» и их клиентов.

Согласно информации, распространенной правоохранительными органами, операции были проведены на территории ресторанов «Металлург», «Гызлар булагы» и «Гойча».

Согласно статье 244 Уголовного кодекса Азербайджана организация, содержание притонов для занятий проституцией или предоставление жилых помещений для этой цели — наказывается общественными работами на срок от 200 до 240 часов, либо исправительными работами сроком до 2 лет, либо лишением свободы до 3 лет. Тогда нам удалось выяснить, что в отношении задержанных «жриц любви» были приняты соответствующие административные меры, и они были отпущены на свободу.

Мы решили продолжить наше расследование и выяснить, какие меры были приняты в отношении владельцев вышеназванных заведений, привлечены ли они к уголовной ответственности?

Как сказал # начальник уголовного розыска управления полиции города Сумгаит Вюгар Бабаев, дела переданы на дознание в управление полиции г.Сумгаит. Однако и в отделе дознания никто не знал, возбуждено уголовное дело против владельцев ресторанов «Металлург», «Гойча» и «Гызлар Булагы» или нет?

# решило идти до конца и обратилось в прокуратуру города Сумгаит.

«Управление полиции Сумгаита обязано информировать нас о возбужденных уголовных делах. К нам не поступала информация о возбуждении уголовных дел в отношении владельцев ресторанов «Металлург», Гойча и «Гызлар булагы». Если бы уголовные дела были возбуждены, мы бы об этом обязательно знали», — заявил # начальник канцелярии прокуратуры города Сумгаит Мухтар Байрамов.

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