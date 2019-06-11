Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено

Глава МВД России Владимир Колокольцев во вторник, 11 июня, принял решение о прекращении дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Журналист будет освобожден из-под домашнего ареста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, говорится далее в заявлении главы МВД России Владимира Колокольцева, которое распространили российские СМИ.

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования» против Голунова, заявил Колокольцев. Полицейские, задержавшие Голунова, отстранены от работы, Следственный комитет РФ проверит правомерность их действий.

Колокольцев также объявил о решении ходатайствовать перед президентом Владмиром Путиным об увольнении начальника УВД по ЗАО Главного управления МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и главы Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.