UFAZ начнет прием в магистратуру

В еще одном азербайджанском вузе начнут принимать на ступень магистратуры.

Как сообщает Report, об этом сказал научный эксперт по Страсбургскому университету Азербайджано-французского университета (UFAZ), осуществляющего деятельность при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности Пьер Колле.

Он отметил, что в 2020 году планируется прием в магистратуру Азербайджано-французского университета: «Сейчас идут переговоры с министерством образования. Окончившие UFAZ студенты за счет двойного диплома смогут продолжить образование в магистратуре и в Азербайджане, и в европейских странах».

П.Колле отметил, что в будущем учебном году 80 академиков будут приглашены из Страсбургского университета в UFAZ.

Отметим, что в UFAZ обучаются специальностям геофизическая инженерия, химическая инженерия, нефтегазовая инженерия и компьютерные науки.