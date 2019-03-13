УЕФА занялся Неймаром

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в связи с его высказываниями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Напомним, парижская команда вылетела из Лиги чемпионов в результате того, что в ответном матче «Манчестер Юнайтед» забил третий гол с пенальти в компенсированное время. Главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «ПСЖ» при помощи VAR. Неймар пропускал матч из-за травмы. После игры он опубликовал запись в «Инстаграме», в которой жестко раскритиковал работу бригады арбитров. 

Согласно регламенту УЕФА, бразильского форварда могут дисквалифицировать на срок от одного до трех матчей за оскорбление и неспортивное поведение.

| 2019-03-13T22:42:34+00:00 14 марта 2019, 06:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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