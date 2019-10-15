УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза (БФС).

Как сообщает официальный сайт структуры, встреча прошла в Болгарии и завершилась со счетом 6:0 в пользу англичан.

Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.

УЕФА обвиняет БФС в расистском поведении фанатов (расистских песнях и использовании нацистских приветствий), бросании предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показе повторов на табло.

Дело рассмотрит контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА, дата слушаний будет назначена позднее.

Отметим, что президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов сегодня подал в отставку. (ТАСС)

| 2019-10-15T22:49:32+00:00 16 октября 2019, 00:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss