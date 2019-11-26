УЕФА сменил судей матча после протеста АПОЭЛ

Соперник «Карабаха» в групповом этапе Лиги Европы кипрский АПОЭЛ выразил протест против турецких судей, назначенных на выездной матч пятого тура против люксембургского «Дюделанжа».

УЕФА поручил данную встречу Халису Озкая, однако никосийский представитель не согласился с назначением. АПОЭЛ подал жалобу в УЕФА и попросил сменить судей.

Они подчеркнули, что принимают назначение турецкого судьи на матч кипрского клуба в еврокубке. АПОЭЛ также оценил как неоднозначное данное назначение с учетом близости Турции и Азербайджана.

С учетом вышеперечисленного, УЕФА принял протест киприотов и перепоручил матч бригаде итальянских судей во главе с Джанлукой Рокки.