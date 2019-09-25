УЕФА рекомендовал не проводить матчи в странах, где женщины не могут посетить стадион

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал всем членам организации не проводить игры на территории стран, где женщины не могут посещать матчи. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин на пресс-конференции в Любляне по итогам исполкома организации.

Несколько женщин были арестованы в Тегеране в июне на товарищеском матче сборных Ирана и Сирии (5:0). Согласно республиканским законам, женщинам запрещено находиться на футбольных стадионах под предлогом, что агрессивное поведение и ненормативная лексика болельщиков могут «навредить тонкой психике женщины».

«Насколько мы знаем, в двух странах женщинам запрещено смотреть футбол. Мы не можем никого наказывать, если они выступают за это. Это вне нашей юрисдикции, это вопрос ФИФА, но это не значит, что мы должны молчать и говорить: «Мы ничего не можем сделать, мы развиваем европейский футбол». Наш совет 55 членам УЕФА и их клубам — не играть на территории тех стран, где нарушаются основные права женщин, а также против команд из них, представители клубов и лиг согласились с нами», — сказал Чеферин.(ТАСС)