Турция ожидает от США выполнения обязательств по программе создания F-35

Анкара ожидает выполнения обязательств перед ней в рамках программы по производству истребителей пятого поколения F-35 со стороны стран-участниц, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в среду, комментируя свои переговоры с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом.
Акар находится в США с рабочим визитом. Как ранее сообщила пресс-служба Пентагона, Шэнахан и Акар обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Встреча глав оборонных ведомств прошла на фоне обострения отношений США и Турции из-за планов Анкары закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
«Переговоры с министром обороны США прошли в положительном русле. Мы с большим удовлетворением отмечаем, что США достаточно приблизились к нашим взглядам. Мы выполнили все наши обязательства в рамках проекта F-35, и это все принимают. Точно так же мы ожидаем, что всеми восьмью странами-участницами проекта будут выполнены обязательства по отношению к нам», — цитирует Акара агентство Anadolu.
Он добавил, что направленные в США по программе F-35 турецкие пилоты продолжают обучение.(РИА Новости)