Турция ожидает от США выполнения обязательств по программе создания F-35

Анкара ожидает выполнения обязательств перед ней в рамках программы по производству истребителей пятого поколения F-35 со стороны стран-участниц, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в среду, комментируя свои переговоры с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом.