УЕФА планирует ввести VAR

УЕФА рассматривает введение системы видеоповторов (VAR) уже в нынешнем еврокубковом сезоне.

Эту информацию распространило издание The Times. По информации издания, существует вероятность, что видеоповторы появятся уже начиная с матчей четвертьфинала Лиги чемпионов. Таким образом руководство организации рассчитывает избежать серьезных судейских ошибок на финальных стадиях турнира. В начале сентября состоится встреча Европейской ассоциации клубов, на которой пройдет обсуждение данного решения. Отмечается, что введение VAR в Лиге чемпионов приведет к исчезновению помощников рефери на лицевой линии.

Следующим шагом УЕФА по внедрению системы видеоповторов может стать ее использование на чемпионате Европы 2020 года, однако эта идея находится в стадии разработки. (Чемпионат)

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