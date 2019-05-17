УЕФА ответил на заявление «Арсенала»

Директор соревнований УЕФА Джорджио Маркетти ответил на заявление английского «Арсенала» по поводу недовольства решением организации о проведении финала Лиги Европы в Баку.

«Финал с двумя лондонскими командами, не был очень предсказуемым событием во время назначения Баку. Никаких сомнений, что это добавило трудностей для логистики. В УЕФА очень сожалеют о проблемах, с которыми сталкиваются болельщики «Арсенала» и «Челси», пытаясь организовать свое путешествие в Баку.

Наши специалисты активно работают, чтобы помочь найти более дешевые решения для фанатов. Мы приветствовали бы совместные усилия с вашим клубом в этом отношении», — написал Маркетти.

Также в письме объясняется, почему клубы получили только по 6000 билетов: «Устанавливая квоту, мы исходили из числа болельщиков на выездных матчах обеих команд, а не исходя из вместимости арены. Делать квоты пропорциональными было бы неправильно». (Советский спорт)

Напомним, что финал между английскими «Арсеналом» и «Челси» состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Баку.