УЕФА отсрочила решения в отношении «Карабаха»

Дисциплинарный комитет УЕФА отложил до следующей недели решения по происшествиям в матчах с участием «Карабаха» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Об этом было заявлено в ответ на запрос ИА Report.

Было отмечено, что на днях было рассмотрено происшествие в матче с испанской «Севильей» 19 сентября. Однако решение, вероятнее всего, будет обнародовано на следующей неделе.

Во время матча на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова болельщики бросили на поле посторонние предметы. Это произошло после того, как представитель Андалусии открыл счет на 62-й минуте. Хавьер Эрнандес в составе «Севильи» с точностью выполнил штрафной удар. Болельщики агдамской команды так отреагировали на гол нападающего по прозвищу «Чичарито».