УЕФА отреагировал на устроенный фанатами ЦСКА погром в Будапеште

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали инцидент с участием фанатов ЦСКА перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша».

Перед игрой, прошедшей 7 ноября в Будапеште, произошли столкновения армейских болельщиков с местными фанатами и сотрудниками правоохранительных органов.

В УЕФА заявили, что не было возбуждено никаких дисциплинарных процедур.

«УЕФА решительно осуждает жестокие столкновения, которые произошли в Будапеште прошлым вечером, но эти инциденты случились за пределами стадиона и не попадают под юрисдикцию дисциплинарных органов организации», — приводит слова пресс-службы УЕФА Sport24.

| 2019-11-08T23:36:47+00:00 9 ноября 2019, 02:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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