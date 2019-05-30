УЕФА отметила посещаемость бакинского финала Лиги Европы

Бакинский финал Лиги Европы стал третьим по количеству зрителей за последние десять лет.
Согласно официальной статистике УЕФА, матч посетили 51 370 зрителей. Больше за последнюю декаду было только в прошлом году в Лионе, когда встречались мадридский «Атлетико» и французский «Олимпик» из Марселя (55 768) и в чисто испанском финале в Будапеште в сезоне 2011/12, когда тот же «Атлетико» мерился силами с «Атлетиком» из Бильбао (52 347). Меньше всего зрителей при этом собрал финал на «Ювентус Стэдиум» в Турине (33 120) в 2015 году, когда «Севилья» обыграла «Бенфику».
Бакинский Олимпийский стадион был заполнен на 75% от своей общей вместимости в 68 700 человек. Для сравнения – в прошлом году стадион «Парк Олимпик Лионнез» заполнился на 94% (что неудивительно, ведь одна из команд представляла саму Францию), «Френдс Арена» в Стокгольме, принимавшая «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» показала результат в 93%. Базельский «Сент-Якоб Парк», где играли три года назад «Севилья» и «Ливерпуль», собрала 92%. Но справедливости ради стоит признать и тот факт, что БОС – самый большой из стадионов, который принимал финалы Лиги Европы за последние 20 лет. Больше были только «Лужники», в которых игрался решающий матч Кубка УЕФА в 1999 году (81 000).
Например, «Стадион Энерга Гданьск», где состоится финал ЛЕ в следующем сезоне, вмещает 41 620 зрителей.