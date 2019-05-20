УЕФА объявил цены на билеты на бакинском ЕВРО-2020

УЕФА обнародовал стоимость билетов на матчи финальной стадии ЕВРО-2020 по футболу, которые пройдут в 12 городах Европы, включая и Баку.

Самые дешевые билеты будут стоит 30 евро, и это будут матчи групповой стадии и четвертьфинала, которые пройдут в Баку, а также Бухаресте и Будапеште. Также, на матчи в столице Азербайджана, как групповые, так и 1/4 финала, будут в наличии билеты за 75 и 125 евро, в зависимости от категорий.

Первый этап продаж будет с 12 июня по 12 июля этого года, и будут доступны 1 500 000 билетов.

Напомним, что Олимпийский стадион Баку примет три матча групповой стадии и одну встречу четвертьфинала в рамках ЕВРО-2020.

Сам чемпионат пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.