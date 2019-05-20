УЕФА объявил цены на билеты на бакинском ЕВРО-2020

УЕФА обнародовал стоимость билетов на матчи финальной стадии ЕВРО-2020 по футболу, которые пройдут в 12 городах Европы, включая и Баку.

Самые дешевые билеты будут стоит 30 евро, и это будут матчи групповой стадии и четвертьфинала, которые пройдут в Баку, а также Бухаресте и Будапеште. Также, на матчи в столице Азербайджана, как групповые, так и 1/4 финала, будут в наличии билеты за 75 и 125 евро, в зависимости от категорий.

Первый этап продаж будет с 12 июня по 12 июля этого года, и будут доступны 1 500 000 билетов.

Напомним, что Олимпийский стадион Баку примет три матча групповой стадии и одну встречу четвертьфинала в рамках ЕВРО-2020.

Сам чемпионат пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

| 2019-05-20T12:20:58+00:00 20 мая 2019, 12:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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