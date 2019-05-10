УЕФА – о приезде армянского игрока в Баку

УЕФА в очередной раз выступила с заявлением касательно ситуации относительно приезда в столицу Азербайджана на финал Лиги Европы армянского хавбека английского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

«Рассылка писем в футбольные ассоциации, клубы и посольства с целью получения виз игроками для участия в матчах под эгидой УЕФА в других странах – стандартная для организации процедура. В этом отношении УЕФА и «Арсенал» запросили подтверждение, а Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также, что будут приняты все необходимые меры безопасности», — говорится в сообщении УЕФА. (ТАСС)

Ранее УЕФА уже отмечал о том, что для приезда Мхитаряна они окажут содействие. Финал ЛЕ состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Баку.