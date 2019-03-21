УЕФА не отстранит Роналду от матчей?

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет дисквалифицирован за неподобающее поведение во время матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).
34-летний португалец после третьего гола изобразил жест, похожий на празднование тренера мадридской команды Диего Симеоне. УЕФА открыл дело против игрока.
По информации SportMediaset, Роналду будет оштрафован, как и Симеоне ранее. Дисциплинарный комитет УЕФА решил не отстранять футболиста от игр.
Таким образом, Роналду сможет сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».
УЕФА пока не подтвердил эту информацию. Решение должны огласить сегодня.