УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Претендентами на престижную награду стали: нападающий лондонского «Арсенала» Габриел Мартинелли, форвард голландского ПСВ Дониелл Мален, защитник болгарского «Лудогорца» Рафаэл Форстер и игрок шотландского «Селтика» Мохамед Элйоноусси.

Два мяча Мартинелли помогли команде Унаи Эмери разгромить бельгийский «Стандарт», дубль Малена позволил ПСВ в гостях обыграть норвежский «Русенборг».(Газета.Ru)

| 2019-10-04T09:19:44+00:00 4 октября 2019, 10:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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