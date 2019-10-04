УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Претендентами на престижную награду стали: нападающий лондонского «Арсенала» Габриел Мартинелли, форвард голландского ПСВ Дониелл Мален, защитник болгарского «Лудогорца» Рафаэл Форстер и игрок шотландского «Селтика» Мохамед Элйоноусси.

Два мяча Мартинелли помогли команде Унаи Эмери разгромить бельгийский «Стандарт», дубль Малена позволил ПСВ в гостях обыграть норвежский «Русенборг».(Газета.Ru)