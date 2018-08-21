УЕФА наградит Бекхэма

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем получит награду президента УЕФА за 2018 год.

«Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, профессионализм и образцовые личные качества. Я выбрал Бекхэма в качестве лауреата этого года за его роль мирового посла футбола, за продвижение футбола и его ценностей по всему миру. Его деятельность в гуманитарной сфере помогла многим детям, и этот факт нельзя не отметить. Бекхэм — настоящий футбольный идол своего поколения», — заявил глава УЕФА Александр Чеферин сообщает пресс-служба организации.

Бекхэм в свою очередь подчеркнул, что эта награда является одной из самых важных в его жизни.

«Получить награду президента УЕФА — огромная честь для меня. В ходе своей карьеры я всегда выкладывался на 100% и старался придерживаться принципов командного духа. Многие из незабываемых моментов моей карьеры пришлись на матчи Лиги чемпионов, как, например, волшебный вечер в Барселоне в 1999 году, когда мы в драматичном стиле одержали победу над «Баварией», — сказал Бекхэм.

Англичанин выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси». (ТАСС)

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