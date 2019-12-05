УЕФА изменил формат отбора на ЧМ-2022 в Европе

УЕФА рассказал об изменениях, которые будут внесены в отборочный раунд ЧМ-2022.

По итогам квалификации определятся 13 европейских сборных, которые выступят на турнире.

Согласно новой системе, на чемпионат мира выйдут десять победителей групп европейской квалификации. Они получат прямые путевки на турнир. Еще три команды определятся через стыковые матчи, в которых сыграют десять обладателей вторых мест в группах, а также два лучших победителя групп по рейтингу Лиги наций УЕФА-2010/21 (без учета тех, кто пробился на чемпионат мира напрямую или попал в стыковые матчи на правах обладателя второго места в своей группе).

Цель введения такого комбинированного отбора заключается в желании УЕФА вознаграждать сборные за успехи в Лиге наций.

В стыковых матчах будут три пути, в каждом из которых пройдут полуфиналы из одного матча. Победители сыграют в финалах. Жеребьевка определит, кто из участников каждого финала сыграет дома. Победители трех финалов выйдут на ЧМ-2022.

Отмечается, что предложенная система пока еще не согласована с ФИФА.

Перед ЧМ-2018 отбор проходил иначе. Команды, победившие в 9 группах квалификации, получили прямые путевки на турнир. Еще 4 путевки были разыграны между 8 лучшими сборными среди занявших вторые места в отборочных группах.