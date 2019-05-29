УЕФА хочет изменить правила относительно сотрясений

УЕФА намерен бороться с сотрясениями мозга у футболистов.

На заседании исполнительного комитета УЕФА было решено обратиться в ФИФА и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) с просьбой пересмотреть текущий протокол в отношении сотрясений и рассмотреть возможность изменения в правилах.

Изменения будут внесены для того, что чтобы у врачей было больше времени для оценки состояния игроков и чтобы футболисты с сотрясениями не могли вернуться в игру. На сайте УЕФА отмечается, что речь идет о разделе правил, связанном с заменами.