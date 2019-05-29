УЕФА хочет изменить правила относительно сотрясений

УЕФА намерен бороться с сотрясениями мозга у футболистов.

На заседании исполнительного комитета УЕФА было решено обратиться в ФИФА и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) с просьбой пересмотреть текущий протокол в отношении сотрясений и рассмотреть возможность изменения в правилах.

Изменения будут внесены для того, что чтобы у врачей было больше времени для оценки состояния игроков и чтобы футболисты с сотрясениями не могли вернуться в игру. На сайте УЕФА отмечается, что речь идет о разделе правил, связанном с заменами.

| 2019-05-30T00:41:47+00:00 30 мая 2019, 04:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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