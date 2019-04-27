УЕФА дисквалифицировала Неймара

Форвард ПСЖ Неймар пропустит следующие три матча своей команды в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.

Наказание 27-летний бразилец понес за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».

«Это позор! Четыре человека, ничего не понимающие в футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора. Там не было пенальти! Кимпембе не мог положить свои руки на спину», — писал Неймар.

Напомним, в первом матче ПСЖ одержал победу на «Олд Траффорд» со счетом 2:0. В ответной игре МЮ выигрывал у парижан с результатом 3:1. На последних минутах встречи главный арбитр Дамир Скомина назначил в ворота хозяев пенальти, который был реализован нападающим манкунианского клуба Маркусом Рашфордом. В итоге в четвертьфинал турнира вышел «Манчестер Юнайтед». Позже Неймар в своем «инстаграме» раскритиковал решение словенского судьи. (Чемпионат)