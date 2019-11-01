Удостоверения личности можно будет получить независимо от места прописки

С сегодняшнего дня со стороны сотрудников структур по вопросам регистрации Министерства внутренних дел, осуществляющих деятельность в территориальных органах полиции и центрах ASAN xidmət, удостоверения личности граждан Азербайджанской Республики будут выдаваться независимо от регистрации по месту жительства.

Как сообщает Report, сегодня вступил в силу подписанный министром внутренних дел, генералом-полковником Вилаятом Эйвазовым приказ о дополнительных мерах по повышению удовлетворенности граждан в сфере выдачи удостоверений личности.

Отметим, что общегражданские паспорта с электронным носителем, внедренные в соответствии с указом президента Ильхама Алиева, уже с сентября 2013 года выдавались вне зависимости от прописки по месту жительства в центрах ASAN xidmət и территориальных органах полиции.

| 2019-11-01T14:06:11+00:00 1 ноября 2019, 14:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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