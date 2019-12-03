Удавка для автоимпорта

Таможня сжимает акцизную удавку на импорт автомобилей, одновременно не оставляя выхода для граждан, пытающихся избежать высоких государственных сборов на границе. Согласно последним данным, ГТК усилила контроль временно ввозимых в страну автотранспортных средств, а также планирует уже со следующего года повысить акцизы на ввоз автомобилей старше семи лет.

По словам председателя ГТК Сафара Мехтиева, данное решение исходит из соображений охраны окружающей среды и здоровья людей, однако специалисты этой сферы утверждают обратное. По мнению наших источников, решение таможни было встречено волной негатива, а забота о здоровье граждан — не единственное следствие повышения налога. Достаточно отметить, что вследствие подорожания подержанных машин ожидается повышение спроса на более дорогой сегмент новых автомобилей, реализуемых в столичных автосалонах.

Таким образом, очередное повышение акциза ударит по гражданам, занимающимся импортом подержанных иномарок, тогда как фирмы, реализующие новые машины, от этого выиграют. Несложно догадаться, что таким нехитрым образом будет нейтрализована конкуренция автосалонам, исходящая от многочисленных мелких поставщиков подержанных машин из соседней Грузии. В целом же результатом повышения импортного акциза на старые машины станет новый ценовой виток на рынке.

Что же касается ужесточения контроля над временно пересекающим страну автотранспортом, по имеющимся данным, с недавнего времени автомобилям с грузинскими регистрационными номерами разрешается въезжать в Азербайджан лишь раз в год, с правом использования машины в стране на протяжении 90 дней. При въезде таможенники требуют внесение депозита. При этом за 90 дней автомобиль следует «растаможить» по местным таможенным ценам и получить регистрационный номер.

Сообщается, что это нововведение вызвано тем, что в Азербайджане используется множество автомобилей, приобретенных гражданами страны в Грузии. Уклоняясь от высоких таможенных налогов, владельцы таких машин каждые 90 дней выезжали отсюда на территорию Грузии и возвращались обратно в Азербайджан. Таким образом, они ухитрялись пользоваться здесь своим автомобилем, не растаможивая машину. По мнению экспертов, новые правила, как и акцизы, приведут к общему знаменателю — росту цен на дешевый сегмент подержанных машин, а вслед за этим повысятся цены по рынку в целом. Тысячи владельцев авто будут вынуждены продать свои машины в Грузии.

Комментируя ситуацию, экономист Натиг Джафарли отметил, что таможенные органы исторически создавались для защиты внутреннего рынка и поддержки отечественного производителя: «Но этот принцип не работает в Азербайджане, а таможня, подобно дамоклову мечу, нависает над бизнесом и рядовыми гражданами». По его словам, местное производство автомобилей и автобусов нерентабельно при отсутствии надлежащей организации производства хотя бы части используемых деталей.

«Вкладывать средства в предприятия, чтобы там к почти готовым машинам – будь то автомобили или автобусы — прикручивать привозные детали, нерентабельно. С одной стороны, бюджетные средства расходуются на строительство заводов и закупку импортных запчастей. Потом на бюджетные же средства продукцию таких заводов приобретают госпредприятия, говорит эксперт. С его слов, валюта, которую расходуют на приобретение запчастей наши предприятия автопрома – это деньги, полученные от покупки таких машин государственными предприятиями, которым в 80% случаев сбываются автомобили. Эксперт не видит иной логики в этой схеме кроме возможности уклонения от таможенных пошлин. Ведь известно, что детали для автомобилей не облагаются государственным сбором. По данным эксперта, производство на Нахчыванском автомобильном заводе NAZ-Lifan, а позже на открытом совместно с Ираном автомобильном заводе «Хазар» основано на местной сборке импортных деталей.

Подводя итог вышесказанному, в стране ежегодно повышаются налоги на ввоз импортных автомобилей, а теперь и автобусов. В этом плане выигрывают производители, поскольку детали для машин не облагаются пошлиной. Несмотря на все условия, созданные в стране для местной сборки автомобилей, на дорогах все больше «рулит» старая малолитражка. Рост акцизов и дорожающая «растаможка» преимущественно дорогих машин постепенно приводят к смещению показателей импорта в пользу недорогих автомобилей с небольшим объемом двигателя. По данным экспертов, последние годы лидируют подержанные авто марки Mercedes. Местные автолюбители отдают предпочтение старым немецким, японским и южнокорейским авто.

P.S. (от редактора).Ну а что касается слов главного таможенника об охране окружающей среды и заботе о здоровье населения страны, то они не выдерживают никакой критики. Для охраны окружающей среды необходимо применить «таможенные каникулы» убрав на несколько лет таможенные сборы на электроавтомобили и машины с гибридными двигателями, а также снизить до минимума пошлины на ввоз новых автомобилей, отвечающих стандартам Евро-5. Таким образом, можно дать толчок смене старого, смердящего автопарка страны на новый за короткий срок. И дышать станет легче, и жить веселее. Что же касается отчислений в бюджет, то пусть прекратят воровать – бюджет сам о себе позаботится.