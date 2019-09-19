Удары по Ирану повлекут войну

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что последствием военного удара США или Саудовской Аравии по Ирану станет полномасштабная война, сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не будут терпеть «угрожающее поведение» Ирана, который саудовские и американские власти обвиняют в атаках на нефтяные объекты королевства в минувшие выходные.

«Полномасштабная война», — сказал Зариф в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о последствиях удара Эр-Рияда или Вашингтона по Ирану.

«Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я делаю очень серьезное заявление, что мы не хотим вступать в военное противостояние», — сказал Зариф, отметив при этом, что военный ответ, основанный на «лжи» касательно атаки на саудовские нефтяные объекты, может стать причиной «большого числа жертв и пострадавших».

«Но мы защитим нашу страну, не раздумывая», — заявил Зариф.