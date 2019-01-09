Ударим электронизацией по взяточничеству, только не очень больно…

7 января 2019 года министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил журналистам, что в течение 2019 года планируется завершить электронизацию социальных пособий. «Наша цель перейти на электронные социальные пособия. Мы полагаем, что в текущем году мы это завершим», — отметил министр. (SalamNews).

О том, какие трудности (круги ада) проходят те, кто хочет получить пенсию или пособие по инвалидности или по безработице, мы все наслышаны. А многим «посчастливилось» почувствовать все это на собственной шкуре. Кто-то добивался своего за счет нервов, кто-то давал взятку, были те, кто просто не выдерживал. Так:

29 января 2014 года инвалид Низами Керимов облил себя бензином и поджег у здания Евлахского отдела Фонда социальной защиты населения. На этот крайний шаг он решился после того, как Фонд отказал отцу троих детей в пособии. Как сообщили в семье Низами Керимова, для выдачи ему пособия сотрудники Фонда требовали крупную взятку. После совершения акта самосожжения, Центр социальной помощи населения Евлахского района выделил семье Низами Керимова 200 манат (haqqin.az).

А вот еще один более свежий пример. 28 сентября 2018 года пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения и Генеральная прокуратура заявили об аресте старшего консультанта сектора социальной помощи и пособий Сумгайытского отдела Фонда социальной защиты населения Эльнура Гулиева. Согласно заявлению Э.Гулиев, пользуясь своим служебным положением, начислял пособие по возрасту в большем размере, договорившись с получателем пособия. В связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) (oxu.az)

Может ли электронизация социальных пособий искоренить коррупцию в данной сфере и облегчить получение этих пособий? Наверное, может, но электронизация социальных пособий требует наличия у претендентов на получение пособия собственного компьютера и подключения к Интернету. Большинство претендентов являются представителями малообеспеченной (иначе, зачем им социальное пособие) части населения и лишены этой возможности. Как в таком случае будет проводиться подача заявок на социальное пособие?

«Наверное, руководители Министерства труда и социальной защиты населения думают, что если у них в офисах имеются современные компьютеры, Интернет, то и в домах всех бедняков тоже есть», — заявил # заместитель председателя общественного объединения защиты прав инвалидов Карабахской войны и семей шахидов Тахир Мамедов.

По словам Мамедова в возглавляемой им общественной организации всего один подключенный к Интернету компьютер. «Им пользуются все члены нашей организации, а их более тысячи человек. Потому, что ни у одного из них дома нет компьютера», — сказал Тахир Мамедов.

По словам руководителя общественного объединения, его организация неоднократно в электронной форме обращалась в Минтруда с просьбой о назначении пособия для инвалидов Карабахской войны. «Среди них были и те, кто получил тяжелое ранение во время апрельских боев. Однако Минтруда под различными предлогами отказывалось от выплаты пособий», — рассказал руководитель общественной организации.

# также решило выяснить позицию Министерства труда и социальной защиты населения.

«При назначении социального пособия будет применяться система, которая ранее применялась при назначении пенсий», — сказал # глава пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы.

К вопросу, что это за система, Ф.Талыблы сказал:

«Раньше при назначении пенсии пенсионеру нужно было самому собирать необходимые документы. Теперь вся необходимая для назначения пенсии документация собирается в нашей базе. И пенсионер в день своего рождения получает уведомление о назначении ему пенсии. Уведомление направляется как на электронный адрес, так и на телефон. Данную систему мы собираемся применить и при назначении социального пособия. После этого инвалиду Карабахской войны не придется обращаться к нам за пособием. Оно будет назначаться автоматически при установлении инвалидности», — сказал нам Фазиль Талыблы.

«Я не думаю, что простой электронизацией социального пособия можно искоренить коррупцию в этой сфере. Для этого обязательно нужно провести просвещение населения. Ведь очень многие не имеют представление о том, как работает данная система. Отсутствием знаний у населения обязательно воспользуются чиновники-взяточники, чтобы урвать деньги у граждан», — считает правозащитник, руководитель общественного объединения Защита прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

Реформы конечно нужны, особенно в сфере социального обеспечения граждан. Но прежде чем принимать какие-то решения, надо взвесить все «за» и «против». Хотя чиновники и заявляют об электронизации пенсионной системы, кто-то из ваших родственников или знакомых получил уведомление на телефон в день рождения? Наши – нет… Думаем, что и с электронизацией пособий будет та же картина, дай бог, чтобы мы ошибались…

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