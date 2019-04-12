Удар по всем основам

Фурор на этой неделе произвел, конечно, господин Помпео своими фантастическими заявлениями, которые с точки зрения норм международного права можно квалифицировать не иначе как политический бред.

Выступая на слушаниях в Сенате, госсекретарь США фактически подверг ревизии один из основополагающих моментов послевоенного мироустройства – принцип территориальной целостности государств. Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с Голанами и Крымом – потому что Израиль захватил часть Сирии защищаясь, Россия же «ни от кого не оборонялась».

То есть, второе лицо мировой сверхдержавы открыто говорит нам, что есть какая-то невероятная разница между тем, по каким именно причинам произошло присвоение чужого, тебе ни под каким предлогом не принадлежащего. Как будто захват Израилем Голанских высот и аннексия Крыма Россией по итогу не представляют собой один и тот же вид преступления – оккупацию земель соседнего государства.

Помпео также добавил, что администрация президента США видит «мир таким, какой он есть, а не таким, каким бы мы этого хотели». «Опираясь на политику в отношении реальности, мы признали Иерусалим столицей Израиля и суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — сказал он.

Понятно, конечно, что этими своими неуклюжими сопоставлениями госсекретарь просто пытается выгородить своего шефа – президента Трампа, который с момента «воцарения» в Белом доме повел слишком уж однозначную политику в отношении сложного клубка ближневосточных проблем и особенно палестино-израильских трений. Одно лишь вышеупомянутое признание Иерусалима столицей Израиля чего стоит. Это был первый плевок в сторону международного мнения в лице ООН. Теперь вот Голаны.

Но, справедливости ради, не все в Америке разделяют столь циничный подход к давно сложившимся правилам действующего мироустройства. Помпео пришлось выслушать ответное замечание сенатора от демократов Дика Дурбина, который напомнил ему, что земли, занятые в результате военных действий, по международным нормам считаются оккупированными. Госсекретарь в ответ сказал, что не будет подробно разбирать это на этих слушаниях, но предложил сенатору услуги своих подчиненных, которые, по его словам, будут готовы обсудить эту часть международного права. «Отшил», нечего сказать.

К чести демократа Дурбина, он не растерялся и в ответ поставил в тупик самого Помпео, заметив, что следуя его логике, США могут претендовать на территорию Ирака.

Вот это действительно аргумент. Ибо если продолжить эту мысль, получается, что кто угодно может мотивировать захват чужих земель тем, что он присвоил их в результате военных действий. Но подходит ли такая средневековая логика миру XXI века?

Напомним, армия Израиля в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года захватила Голанские высоты, которые принадлежат Сирии. В 1981 году Кнессет принял «Закон о Голанских высотах», по которому эти территории объявлялись частью еврейского государства. Совет Безопасности ООН не признал этот закон Кнессета.

При этом долгое время бытовало мнение, что Голаны нужны Израилю исключительно из-за имеющихся там подземных источников пресной воды – в этом государстве с живительной влагой, как известно, проблемы. Однако, несколько лет назад один человек, несколько лет проживший в Израиле, сообщил автору этих строк, что реальная причина в другом – с Голанских высот отлично просматривается практически вся Хайфа (едва ли не крупнейший город Израиля). То есть, это готовый природный плацдарм для нанесения разрушительных артиллерийских ударов, который Сирия могла бы использовать в случае очередного обострения отношений с Тель-Авивом.

Но является ли даже это оправданием для продолжающейся оккупации?

Тем не менее, президент США Дональд Трамп 25 марта подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Трамп объяснил необходимость этого документа поддержкой Израиля, который, по его словам, должен иметь возможность защищаться от угроз со стороны Сирии и Ирана.

Однако ж, очень интересно, задумываются ли в Вашингтоне над тем, что слова, которые теперь так запросто озвучивает госсекретарь США – это не простое сотрясание воздуха в угоду своим интересам? Прямая их опасность в том, что они способны спровоцировать воодушевление в рядах потенциальных агрессоров и сепаратистов по всей планете — ведь не кто-нибудь говорит, сам глава Госдепа. И это полбеды. Потому что кроме Голанских высот есть и другие давно оккупированные территории, которые так же пытаются отжать у стран, которым они принадлежат по праву. Хотя бы тот же Нагорный Карабах. Интересно, какие слова для описания армяно-азербайджанской ситуации станут подбирать отныне в американском внешнеполитическом ведомстве, учитывая, что США – один из основных международных посредников в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта?