«Удар» может объединиться с «Батькивщиной»

Мэр Киева Виталий Кличко со своей партией «Удар» может объединиться с партией Юлии Тимошенко «Батькивщина» для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает в пятницу издание Strana.ua.

«Это не на 100% еще решенный вариант, но переговоры ведутся», — сообщает издание, ссылаясь на источники в окружении Кличко.

По данным издания, ранее Кличко ответил отказом на предложения войти в так называемую «партию мэров», которую сейчас пытаются создать украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Павел Фукс.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг.