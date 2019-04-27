Удаляющаяся Европа…

Я не очень-то суеверный человек и в мистику чисел, даже в пифагорейскую философию не верю. Но когда услышал, что наша страна 13 мая собирается подписать договор с Европейским Союзом, почему-то сразу подумал, что обязательно что-то будет – или дату подписания договора перенесут или вообще, скажут, что раз до сих пор смогли прожить без Европы, значит, и впредь можем обойтись без нее…

Конечно, категорических заявлений не было, наши власть имущие в отличие от собственного общества в отношении международных организаций и государств как правило, не используют категорических заявлений и высказываний, в диалоге с ними выбирают самые обтекаемые слова и выражения. И на этот раз так стало – представитель Министерства Иностранных Дел сообщила, что в мае никаких договоров с ЕС подписывать не собираются, скорее всего, если это событие произойдет, то оно будет не раньше осени.

Напомним, что из стран-участниц Программы Европейского Партнерства только Азербайджан и Беларусь еще не подписали с ЕС соответствующего договора. Интересно, что Баку раньше был в совсем другом лагере СНГ, представлялся в ГУАМ, даже был одним из основных учредителей этой новой подсистемы Содружества.

Но потом фактически произошел тактический раскол внутри ГУАМ, три страны – Украина, Грузия и Молдова начали проводить более интенсивную и ускоренную политику интеграции с Европой, в частности, с ЕС. Азербайджан же наоборот, не стал наращивать свои евро-устремления, проводил более умеренную, даже замедленную интеграционную политику с ЕС.

Это в политических и политологических кругах до сих пор объясняется по-разному. В основном, бытует такое мнение, что Баку не стал испытывать терпение Москвы, т.к. после подписания Договора об Ассоциации с ЕС Кремль начал проводить открытую воинственную политику в отношении Киева — был аннексирован Крым и Москва начала подпитывать сепаратизм уже в восточной части Украины.

Но заметим, что остановить очередную волну «евро-трясения» ей все-таки не удалось – Киев, Тбилиси и Кишинев не отступили и по сей день продолжают интегрироваться в европейские структуры…

Вдобавок, пару лет назад, еще при президенте С.Саргсяне, и Армения подписала соответствующий договор с ЕС, правда журналисты и политические аналитики иронически замечали, что прежде чем подписать договор с ЕС армяне его как следует «отредактировали» в Кремле.

Но есть такая известная поговорка, что победителей не судят – Армения все же смогла «выкрутиться» и подписать договор с ЕС, который теперь фактически есть единственная надежда Еревана, т.к. пару месяцев назад в Брюсселе Н.Пашиняну обещали выделить кое-какие кредиты и тот, несмотря на то, что является премьером страны, председательствующей в альтернативной организации – в российском ЕАЭСЕ, воспринял это обещание ЕС почти с открытым восторгом…

Одним словом, более детальный, подробный анализ проблемы показывает, что в деле подписания договора с ЕС, давление Москвы вовсе не единственная помеха, если Грузия, Молдова и Украина, даже Армения справились с этой задачей, то она для Баку вообще, не является проблемой – страна имеет больше ресурсов, чтобы противостоять гипотетическому давлению Кремля. Тогда в чем же проблема?

Дело в том, что нет серьезных экономических аргументов и доводов, чтобы объяснить, почему, например, Баку до сих пор не является членом ВТО? Так же, как уже заметили выше, нет аргументов, чтобы обосновать евро-страхи или евро-опасения официального Баку.

Скорее всего, дело в том, что к сожалению, в стране произошла не только диверсификация транзитных, нефтегазовых артерий, но и национальных интересов – при принятии тех или иных решений на одну чашу весов ставятся интересы страны, на другую же интересы чиновничества, и нередко выбор делается в пользу второго.

Поэтому приходится констатировать, что как минимум, пока у Европы нет проблем с Азербайджаном, наоборот, у официального Баку имеются какие-то проблемы с европейскими структурами и главная причина заключается в том, что пока наше правительство не заинтересовано в интеграции с ЕС, потому что это требует проведения некоторых экономических, даже политических реформ, что видимо, не входит в планы властей…

О негативных последствиях этого процесса можно говорить сколь угодно. Но ограничимся только одним замечанием. В свое время, когда еще только-только учреждали ЕС, Анкаре предложили стать одним из равноправных участниц этого процесса, но тогдашние турецкие власти не оценили это предложение должным образом. В последующие годы Анкара уже сама не раз стучалась в двери ЕС, но уже было поздно – ее не приняли. Тоже самое может случится и с нами, поэтому давайте, согласимся, пока предлагают и приглашают, потом будет поздно…