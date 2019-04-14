Удачи тебе, РАУ!

В воскресенье, в Европейском зале киевского President Hotel прошел 1-й Учредительный Съезд новосозданной организации – Рады азербайджанцев Украины (РАУ). Участие в нем приняло более 150 делегатов различных диаспорских организаций со всех уголков Украины. Кроме того, участие в работе Съезда приняли участие Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, депутаты Верховной Рады, представители азербайджанских и украинских СМИ.

Данный Съезд прошел под патронажем Государственного комитета по работе с диаспорой, руководитель которого, Фуад Мурадов, сумел объединить крупнейшие азербайджанские организации в одну, большую и, надеюсь, влиятельную, под названием РАУ. В итоге, в новосозданную РАУ вошли ««Объединенная диаспора азербайджанцев Украины» (руководитель Хикмет Джавадов), «Объединенный Конгресс азербайджанцев Украины» (руководитель Ровшан Тагиев), Конгресс киевских азербайджанцев» (руководитель Олег Крапивин),

Все они (Хикмет Джавадов, Ровшан Тагиев, Олег Крапивин) стали сопредседателями РАУ. Генсеком РАУ был избран Сеид Газмалиев. Кроме того, на Съезде был принят Устав РАУ, будет утвержден логотип РАУ. Планируется и создание сайта РАУ. Офис РАУ будет располагаться в центре Киева, в том здании, где доселе располагался офис ОДАУ. При этом территория, отведенная для нужд РАУ значительно увеличится. Так, на первом этаже здания будет располагаться культурный и молодежный центр РАУ.

Безусловно, создание РАУ послужит азербайджанской диаспоре Украины еще более активно участвовать в социальной, культурной жизни этой страны. Кроме того, рассуждая шире, нужно признать, что произошло, без преувеличения, знаковое событие. Ведь в бытность главой Госкомитета по диаспоре Назима Ибрагимова, именно в Украине гремели конфликты между представителями азербайджанских диаспорских организаций. Сейчас же, таких конфликтов, к счастью, нет.

Наоборот, открыто заявлено о том, что отныне, после создания РАУ, азербайджанская диаспора в Украине будет выступать с единых позиций по всем основным вопросам, входящим в круг ее интересов. Очень хочется верить в то, что их пример будет заразительным и в иных странах мира, например в России, где ныне также происходят конфликты в рядах азербайджанской диаспоры, И в этой связи замечу, что очень приятно было слышать, сколь теплые и правильные слова на Съезде РАУ сказал депутат Верховной Рады Борислав Береза.

«Это прекрасный пример того, когда люди, у которых есть какие-то личные противоречия друг к другу, смогли унять свои персональные амбиции во имя общих интересов и направили свои силы в процесс объединения. Это тот пример, которому стоит поучиться всем нам. И надеюсь, что именно консолидация и объединение для достижения общих целей станут трендом нашего общества в ближайшее время. Ведь без этого нам не достичь максимально положительного результата в Украине. Я рад наблюдать, как азербайджанцы, для которых Украина стала второй Родиной, начали этот процесс. Потому что в современном мире только объединив усилия можно эффективно действовать и максимально быстро получить результат! Надеюсь, что запрос на объединение в обществе будет реализован», — указал он. И это были слова одного из самых ярких, известных украинских политиков новой волны. После них, остается только пожелать РАУ удачи в тяжелой, но благородной работе во имя Азербайджана и Украины.