Учёные вычислили виноватого в глобальном потеплении

Вулканы, вопреки последним заявлениям экологов, не являются главным источником загрязнения воздуха углекислым газом, сообщается на сайте научно-исследовательской группы Deep Carbon Observatory. Более 500 учёных из 40 стран мира провели масштабные исследования парникового эффекта и выяснили, что природа здесь ни при чём.

По данным климатологов, из-за вулканических процессов в атмосферу поступает от 280 до 360 миллионов тонн CO2, и это в 40, а то и в 100 раз меньше, чем выбрасывается человечеством. Отмечается, что только в 2018 году в воздухе Земли стало на 37 гигатонн больше диоксида углерода именно из-за антропогенного воздействия.

Это опровергает мнение многих скептиков о том, что деятельность человека не оказывает заметного влияния на биосферу.

| 2019-10-02T22:52:04+00:00 3 октября 2019, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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