Учёные вычислили виноватого в глобальном потеплении

Вулканы, вопреки последним заявлениям экологов, не являются главным источником загрязнения воздуха углекислым газом, сообщается на сайте научно-исследовательской группы Deep Carbon Observatory. Более 500 учёных из 40 стран мира провели масштабные исследования парникового эффекта и выяснили, что природа здесь ни при чём.

По данным климатологов, из-за вулканических процессов в атмосферу поступает от 280 до 360 миллионов тонн CO 2 , и это в 40, а то и в 100 раз меньше, чем выбрасывается человечеством. Отмечается, что только в 2018 году в воздухе Земли стало на 37 гигатонн больше диоксида углерода именно из-за антропогенного воздействия.

Это опровергает мнение многих скептиков о том, что деятельность человека не оказывает заметного влияния на биосферу.