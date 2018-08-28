Учреждена премия имени Маккейна

Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна, который скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Йоханнес Шмид.

«Конференция приняла решение учредить ежегодную премию имени Джона Маккейна в память о нашем близком друге и давнем компаньоне», − отмечается в заявлении.

По словам представителя конференции, претендентами на получение премии станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, «особенно близкие сердцу Джона Маккейна».

В частности, речь идет вопросах трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран.

Впервые награда будет представлена 15 февраля 2019 года. Лауреата премии определит жюри во главе с председателем конференции Вольфгангом Ишингером.

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