Учеными найдено вещество, предотвращающее рак и старение

Французские ученые из Института Пастера обнаружили, что белок GDF11 помогает бороться со старением и защитить организм от рака. Результаты их исследования опубликованы на портале MedicalXpress.

Научная группа провела несколько экспериментов на мышах. Специалисты выяснили, что GDF11 помогает имитировать действие диет, которые доказали свою эффективность в предотвращении болезней сердца и онкологических заболеваний. Кроме того, инъекции белка старым грызунам приводили к восстановлению кровеносных сосудов в мозге и усилению нейрогенеза.

«Эти данные обнадеживают и поддерживают идею использования GDF11 при лечении некоторых метаболических заболеваниях, таких как ожирение и нейродегенеративные заболевания», – считает профессор Пьер-Мари Льедо.