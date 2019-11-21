Ученый разглядел насекомых на фото с Марса

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что нашел на фотографиях, сделанных марсоходом Curiosity, следы существ, сильно напоминающих земных насекомых и змей.

По мнению Ромозера, на Марсе существуют формы жизни, аналогичные членистоногим на Земле и обладающие такими анатомическими особенностями, как крылья, панцири, усики и сегментированные симметричные тела.

Энтомолог увидел на фотографиях структуры, которые выделяются на фоне верхнего рыхлого слоя марсианского грунта. Некоторые из них принимали позы, характерные для двигающегося насекомого.

Когда ученый описал базовую форму, он начал находить подобные структуры на других фотографиях. Ромозер считает, что его находка положит начало новых исследований, которые подтвердят существование жизни на Марсе, передает «Газета.ру».