Ученый призвал вовсе ликвидировать НДС

Министерство налогов изучает возможность применения дифференцированной ставки НДС, заявил журналистам заместитель министра Сахиб Алекберов. С его слов, ведомство занимается подготовкой предложений по дифференцированию НДС в сфере медицины и в зависимости от результатов упомянутый процесс будет продолжен.

Следует отметить, что за последние годы некоторые экономисты, в частности глава Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов отмечали целесообразность применения в Азербайджане дифференцированной ставки по НДС. Руководство Минналогов считает, что данный вопрос требует детального изучения.

При этом Счетная палата Азербайджана считает целесообразным применение дифференцированной ставки по НДС. По оценкам органа высшего финансового контроля, дифференциация ставки этого косвенно налога является мерой для поддержки развития ненефтяного сектора, стимулирования развития внутреннего производства.

В беседе с # доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов предложил отказаться вовсе от налога на добавленную стоимость, назвав его «ущербным» и неприемлемым в реалиях местной экономики:

«Следует постепенно отказываться от такого ущербного вида косвенного налогообложения, как налог на добавленную стоимость. С точки зрения борьбы с инфляцией, это было бы крайне выгодным и необходимым решением. Те доходы, которые государство потеряет в результате ухода от НДС, можно будет компенсировать налогом с продаж, а также увеличением эффективности управления экономикой, увеличением показателей энергоэффективности и освобождением целой армии бухгалтеров, которые заняты в достаточно сложном процессе исчисления НДС», — считает экономист.

С его слов, упомянутый налог направлен на снижение деловой активности, НДС действует в тех секторах экономики, где формируется высокий уровень добавленной стоимости, производится высокотехнологичная продукция и фактически формируется будущее национальной экономики.

«Это сферы с высоким уровнем глубины обработки, которые относятся к перерабатывающим секторам. А потому комплексная налоговая реформа, безусловно, должна включать и постепенный уход от НДС, что само по себе будет вносить существенный вклад и в борьбу с инфляцией и поспособствует экономическому росту», — сказал профессор касаясь налоговых новшеств в целом и отметил, что они не несут в себе каких либо инфляционных рисков, поскольку направлены на снижение налогового бремени в ненефтяном секторе.

Здесь надо отметить, что вступивший в силу с января этого года измененный Налоговый кодекс в ряде случаев уже получил оценку экономистов, как способствующий инфляции ввиду более высокой налоговой нагрузки на бизнес.

На взгляд Э.Мамедова, налоговые изменения не будут способствовать увеличению инфляционных показателей.

«С точки зрения увеличения объемов финансовых средств в обороте, а также возможности негативного влияния этого на инфляционные процессы, серьезной проблемы не ожидается, — сказал профессор. — Дело здесь в самой природе инфляции в нашей стране, которая формируется уже три десятилетия. В Азербайджане нет инфляции спроса, но сформирована инфляция издержек и инфляция предложения. Можно констатировать, что избытка денежной массы в местной экономике с начала 90-х годов фактически не наблюдается. После развала СССР инфляция на постсоветском пространстве формируется за счет инфляции издержек и предложения. Избыточная денежная масса в нашей стране не сформирована и в ближайшие годы, на мой взгляд, этого ожидать не приходится».

Что касается рисков инфляции из-за роста издержек бизнеса в результате налоговых нововведений, собеседник отметил, что налоговые отчисления являются существенной статьей расходов для деловых кругов, и он лично неоднократно предлагал уменьшение налогового бремени в первую очередь на сектора экономики, где формируется высокий уровень добавленной стоимости.

Таким образом, с его слов, в первую очередь налоговая нагрузка должна коснуться именно тех секторов экономики, где формируется львиная доля национального дохода. «На мой взгляд, налоговая нагрузка должна приходиться в большей степени на сырьевой сектор, связанный с экспортом природного сырья. Надо отметить, что пакет нововведений, вступивший в силу с января текущего года, за последние годы является самым масштабным новшеством в налоговой сфере. В целом он предусматривает облегчение налогового бремени на ненефтяной сектор экономики», — считает экономист.

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