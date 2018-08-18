Ученый призвал продолжить раскопки на месте обнаружения черного саркофага

Раскопки в Александрии в районе обнаружения черного гигантского гранитного саркофага возрастом 2 тысячи лет необходимо продолжать, вероятно, там находятся и другие погребения, считает профессор археологии, специалист в области реставрации археологических памятников Каирского университета Мухаммед Абдель Хади.

«Необходимо продолжать раскопки на месте обнаружения черного саркофага в районе улицы эль-Каримли в квартале Сиди Габер, поскольку можно ожидать, что там находятся и другие саркофаги, возможно, речь идет о древнем кладбище, где могут быть собраны крупные саркофаги», — сказал ученый в интервью египетской газете «Шурук».По его словам, вполне можно рассчитывать обнаружить в Сиди Габер погребения других военных, политиков или представителей местных властей.