Ученый призвал продолжить раскопки на месте обнаружения черного саркофага

Раскопки в Александрии в районе обнаружения черного гигантского гранитного саркофага возрастом 2 тысячи лет необходимо продолжать, вероятно, там находятся и другие погребения, считает профессор археологии, специалист в области реставрации археологических памятников Каирского университета Мухаммед Абдель Хади.

«Необходимо продолжать раскопки на месте обнаружения черного саркофага в районе улицы эль-Каримли в квартале Сиди Габер, поскольку можно ожидать, что там находятся и другие саркофаги, возможно, речь идет о древнем кладбище, где могут быть собраны крупные саркофаги», — сказал ученый в интервью египетской газете «Шурук».По его словам, вполне можно рассчитывать обнаружить в Сиди Габер погребения других военных, политиков или представителей местных властей.

В начале июля при проведении строительных работ в одном из районов египетской Александрии на глубине пяти метров был обнаружен нетронутый мародерами запечатанный таинственный гигантский саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн и возрастом более двух тысяч лет. Находка породила в мире массу слухов. Говорили о «проклятии фараона», о заключенном в саркофаге зле. Одной из самых обсуждаемых версий стала до сих пор не обнаруженная могила Александра Македонского.Египетские власти вскрыли саркофаг и обнаружили в нем три поврежденные водой мумии, которые, вероятно, принадлежали погибшим в бою воинам, предположительно IV-III веков до нашей эры.

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| 2018-08-18T08:50:17+00:00 18 августа 2018, 08:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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