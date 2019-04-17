Ученый предложил вовсе отказаться от внешних займов

Сохранение негативного долгосрочного кредитного рейтинга Азербайджана говорит о том, что ведущая тройка рейтинговых агентств обслуживает интересы крупных международных финансовых структур. Такое мнение высказал # профессор UNEC Эльшад Мамедов в свете недавнего отчета компании Moody’s.

Накануне вслед за Fitch Rat­ings и Stand­ard & Poor’s агентство Moody’s также присвоило Азербайджану неинвестиционный, мусорный рейтинг. Ведущее международное агентство подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Азербайджана на уровне Ba2. В градации Moody’s эта комбинация означает кредитный риск по обязательствам ниже среднего качества. Ранее две другие компании — Fitch Rat­ings и Stand­ard & Poor’s подтвердили долгосрочный суверенный рейтинг Азербайджана на уровне «BB+», что означает рискованные обязательства с чертами спекулятивных. Прогноз долгосрочного рейтинга во всех случаях подтвержден как «стабильный».

«Мусорный» рейтинг в данном случае — синоним неинвестиционного или спекулятивного. Чем ниже рейтинг, тем ниже инвесторы оценивают способность государства справляться со своими финансовыми обязательствами. Существует еще одна зависимость — чем ниже рейтинг, тем выше для азербайджанских компаний стоимость кредитов за рубежом. И тем выше доходность по нашим гособлигациями и, соответственно, выше расходы государства по обслуживанию долга.

«Отсюда видно, что крупнейшие рейтинговые агентства, так называемая большая тройка, заведомо присуждают заниженные оценки тем странам, которые в целом выполняют свои кредитные обязательства. И это неслучайно. Занижение рейтингов является достаточно продуманным и последовательным процессом, поскольку в результате формирования низких показателей по рейтингам заемщики в лице ведущих международных кредитно-финансовых структур выдают кредиты нашей стране под высокие проценты. Здесь вырисовывается сложно структурированный процесс, упирающийся в финансовый интерес», — аргументирует ученый.

С его слов, Азербайджан выполняет абсолютное большинство взятых на себя обязательств. С этой точки зрения суверенный рейтинг нашей страны и системообразующих государственных компаний должен быть завышен. Поскольку даже при имевшихся проблемах по оплате обязательств государственных компаний правительство четко следовало своим гарантиям. Государство в обязательном порядке вмешивалось и нивелировало те проблемы, которые могли иметь место в плане оплаты долгов.

«В этой связи вызывает крайнее сожаление, недопонимание и удивление то, что уже длительное время Fitch Ratings, Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service присуждают нашей стране и ведущим системообразующим структурам Азербайджана очень низкие рейтинги. Думаю, все это еще раз заставляет задуматься… Имея серьезные финансовые ресурсы, правительству стоит максимально отойти от практики привлечения иностранных кредитов», — считает Э.Мамедов.

Ученый предлагает повернуть приоритеты денежно-кредитной политики в сторону внутреннего кредитования с использованием собственных финансовых ресурсов страны.

«Наша экономика имеет весь необходимый потенциал для того, чтобы обеспечить львиную долю кредитных ресурсов за счет внутренних возможностей, — говорит собеседник. — Хочется надеяться, что наша страна будет ориентироваться на передовой мировой опыт в контексте реализации денежно-кредитной политики. Мы уже можем наблюдать это на примере осуществления опережающей и стимулирующей экономический рост макроэкономической политике денежных властей».

Здесь нелишне припомнить, что согласно официальным данным, внешний долг Азербайджана составляет порядка 10 млрд. долларов. Однако независимые эксперты уверены – иностранные заимствования достигли отметки в 20-21 млрд. долларов, что составляет едва ли не 60% BBП страны. Разница между подсчетами вызвана тем, что официальные источники не включают в сумму государственного долга займы государственных компаний, взятые под государственные же гарантии. Кроме того, не учитываются кредиты, которые будут получены в будущем по уже подписанным договорам.

Основной причиной роста внешнего долга аналитики указывают привлечение кредитов у международных финансовых организаций под проекты TANAР и TAP. Среди выделивших средства и потенциальных кредиторов отмечаются ЕБРР, МBФ, Bсемирный банк, Азиатский банк развития.