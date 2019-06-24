Ученый объяснил, как комары выбирают «жертв» для укуса

Комары находят своих «жертв» по «следу» из углекислого газа, рассказал порталу Live Science этномолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах.

«Москиты ориентируются по следам углекислого газа в воздухе. Для того, чтобы лучше чувствовать, где его концентрация высока, они летают против ветра», — заметил ученый.

По его словам, этот маркер позволяет насекомым выбирать «цель» с расстояния до пятидесяти метров. Когда комары вплотную (на расстояние до метра) приближаются к группе потенциальных «жертв», их органы чувств начинают считывать множество параметров. Например, температуру кожи, наличие испарений и микробов на ней.
| 2019-06-24T12:42:22+00:00 24 июня 2019, 13:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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