Ученый из Испании разработал первую в мире «легальную марихуану»

Инженер из Политехнического университета Валенсии в Испании Сальвадору Солеру и его коллегам удалось разработать первый в мире сорт «легального каннабиса». Так, растение обладает полезными свойствами и не содержит запрещенный тетрагидроканнабинол (ТГК), пишет El Mundo.

Ученым удалось остановить в зародыше возникновение ТГК – запрещенного психоактивного компонента и повысить содержание других веществ – таких, как каннабигерол (КБГ).

В перспективе новый сорт может применяться при лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона, колоректального рака, глаукомы и психических расстройств. Препараты на основе «легального каннабиса» могут появиться в аптеках уже через три-пять лет, после необходимых клинических испытаний, утверждает исследователь.