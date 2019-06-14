Ученые выявили новую опасность фастфуда

Ученые из Австралийского национального университета заявили, что фастфуд способствует раннему старению мозга. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает MedicalXpress.

Как отмечается, специалисты проанализировали итоги 200 работ по теме и пришли к выводу, что фастфуд пагубно влияет на человека.

«Мы нашли убедительные доказательства того, что нездоровые привычки питания и отсутствие физических упражнений в течение длительного периода времени ставят их под серьезный риск развития диабета 2 типа и значительного снижения функции мозга», — говорится в исследовании.