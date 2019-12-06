Ученые выяснили пользу ночных кошмаров

Ученые Женевского университета установили, что страх во сне помогает избавиться от стрессового состояния при бодрствовании. Соответственно, кошмарные сны выполняют важнейшую психологическую роль, передает argumenti.ru.

Исследователи, сообщает издание, провели два научных эксперимента. В ходе первого ученые анализировали работу мозга спящих людей при помощи электроэнцефалографа. При этом испытуемых будили по несколько раз и спрашивали, какой сон им снился. На этом этапе исследования удалось понять, что островковая доля и поясная извилина мозга начинают активно функционировать во время стрессового состояния.

Затем ученые провели еще один эксперимент, в нем принимали участие 89 человек. Исследователи установили, что участки мозга человека, которому снится кошмарный сон, при бодрствовании менее активны. Из этого можно сделать вывод, что сон с негативным содержанием помогает человеку бороться со стрессовым состоянием в период бодрствования. А стресс, в свою очередь, способствует ускорению ряда заболеваний, таких как гипертония, язвенная болезнь, сердечно-сосудистые недуги.