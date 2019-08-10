Ученые выяснили, как нужно питаться, чтобы жить дольше

Американские ученые выяснили, как можно снизить риск преждевременной смерти с помощью определенного рациона питания. Об этом информирует CNN.

Сообщается, что они провели эксперимент с участием 12 тысяч человек, который длился с 1987 года.

Ученые выяснили, что риск возникновения серьезных заболеваний можно уменьшить практически на 25%, если иметь в своем рационе больше растительной пищи, в том числе овощи, орехи, фрукты.

При этом исследователи уточняют, что отказываться или ограничивать себя в употреблении продуктов животного происхождения не нужно.

gazeta.ru

| 2019-08-10T23:04:04+00:00 11 августа 2019, 00:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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