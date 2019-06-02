Ученые выяснили как интеллект влияет на возникновение варикоза

Учение Института цитологии и генетики (ИЦиГ) в Новосибирске выяснили, что у людей с высокими интеллектуальными показателями варикозная болезнь встречается реже. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

«Механизмы генетической связи между признаками мы пока можем только предполагать. В случае с интеллектуальным уровнем (а для него корреляция с варикозным расширением вен обратная) теоретически может быть так: высокий интеллект позволяет человеку заниматься умственным трудом и избегать тяжелой физической работы», — написано там.

Кроме того, ученые выяснили, какие гены и белки связаны с развитием варикоза. Они определили девять генов и два белка, на которые в будущем можно будет направить действие лекарств.