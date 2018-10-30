Ученые выяснили, что на все человечество овощей и фруктов не хватит

На Земле выращивается недостаточно фруктов и овощей, чтобы обеспечить потребности всего населения планеты в здоровом питании, выяснила научная группа Гуэлфского университета в Канаде. Выводы ученых опубликованы на портале Phys.org.

Исследователи подсчитали, сколько земель необходимо для того, чтобы обеспечить человечество количеством овощей и фруктов, достаточным для нормального функционирования организма. Выяснилось, что сегодня слишком много сельскохозяйственных угодий используется для производства зерновых и белковых продуктов, масла и сахара, а земель для выращивания овощей и фруктов не хватает. Ученые также спрогнозировали показатели на 2050-й год, когда население Земли должно достичь 9,8 миллиарда человек.

«Результаты показывают, что в настоящее время в мире перепроизводятся зерно, жиры и сахар, в то время как производство фруктов и овощей и в меньшей степени белка недостаточно для удовлетворения потребностей нынешнего населения в питании», — заявил один из авторов работы профессор Эван Фрейзер.

Ученые выяснили, что сегодня на человека приходится всего пять порций овощей и фруктов вместо необходимых восьми. В то же время люди потребляют чрезмерное количество жирных продуктов, масла, зерновых и сахара.

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