Ученые вычислили родину филистимлян

Ученые успешно извлекли генетический материал из костей, найденных в могилах «первых филистимлян» в израильском Ашкелоне, и подтвердили, что их владельцы действительно принадлежали к этому народу. Они оказались выходцами из Европы, пишут генетики в журнале Science Advances.

«Жители Ашкелона сильно отличались в генетическом плане от других обитателей Леванта начала железного века. Они проникли сюда примерно в то же время, что и библейские филистимляне. Скорее всего, их родиной был юг Европы, но более точно мы сможем сказать только после того, как найдем новые образцы ДНК», — отмечает Михал Фельдман из Института изучения истории человечества в Йене (Германия).

Филистимляне, если судить по источникам библейских времен, были одним из «народов моря» древних египтян, так называемыми пеласгами, которые безуспешно попытались захватить Древний Египет. Они были или отброшены, или расселены по территории современной Палестины победившим их фараоном Рамзесом III в 12 веке до нашей эры.

РИА Новости