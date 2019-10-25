Ученые установили причину смерти Александра Македонского

В ходе исследования, начавшегося еще в 1995 году, специалисты тщательно проанализировали симптомы болезни и последние дни македонского царя, описанные античными историками.

По словам автора исследования, почетного профессора медицины, доктора Томаса Герасимидиса, причиной смерти Александра стал тяжелый сепсис, вызванный острым панкреонекрозом. Это заболевание, в свою очередь, развилось из-за желчнокаменной болезни, а также пристрастия полководца к тяжелой пище и алкоголю, считает профессор.

«Начало симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение 14 дней”, — говорится в исследовании.

При этом после анализа работ древнегреческих историков Герасимидис отверг другие версии смерти Александра, включая малярию, пневмонию, брюшной тиф, а также лихорадку Западного Нила.